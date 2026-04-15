BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

15.04.2026 10:10
BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puana ulaştı. Sektör endekslerinde farklılık görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 33,96 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,76 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlanabileceğine yönelik artan umutlarla pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'de üretici enflasyonundaki hızlanma, savaşın olumsuz etkilerinin makroekonomik verilere yansımaya devam ettiğini gösterdi.

Görüşmelerden çıkan her haber piyasalarda yön tayin edici nitelikte kabul edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi, tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

Trump'ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda da "(Savaş) Sanırım bitmeye çok yakın." ifadesini kullanması söz konusu iyimserliği artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

