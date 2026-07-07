BIST 100 Endeksi Günlük Artış Gösterdi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günlük Artış Gösterdi

07.07.2026 13:24
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BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,04 artışla 14.429,91 puana yükseldi. İşlem hacmi 69,1 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kazanarak 14.429,91 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,37 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 14.429,91 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,35 ile metal eşya makine, en fazla kaybeden ise yüzde 2,63 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleriyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günlük Artış Gösterdi - Son Dakika

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