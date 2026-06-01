BIST 100 Endeksi Günlük Artışla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 41,21 puan artarak 13.703,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 59,73 puan ve yüzde 0,44 artışla 13.722,47 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.675,98 puanı, en yüksek 13.922,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazanarak 13.703,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 18,45 puan ve yüzde 0,12 artışla 15.512,12 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,98, sanayi endeksi yüzde 1,75 ve hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 38'i geriledi, 3'ü yatay seyretti. Akbank, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, ASELSAN ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 462 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 462 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 648 bin 600 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,79, bileşik getirisi yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,7927, satışta 45,9762 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,5993, satışta 45,7820 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1618, sterlin/dolar paritesi 1,3436 ve dolar/yen paritesi 159,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 5,7 artışla 96,7 dolardan işlem görüyor.