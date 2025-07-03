BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışını Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışını Yükselişle Tamamladı

03.07.2025 18:58
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BIST 100 endeksi, güne 10.315,25 puandan başlayarak günü %0,39 artışla 10.228,39 puandan kapadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,37 puan artarak 10.228,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,24 ve 126,22 puan yükselişle 10.315,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.180,36 puanı, en yüksek 10.379,27 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazancıyla 10.228,39 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 11,93 puan ve yüzde 0,10 değer kazancıyla 11.423,89 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,95 ve teknoloji endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 328 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 328 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 280 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,91, bileşik getirisi yüzde 39,52 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,6493, satışta 39,8081 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,7014, satışta 39,8604 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1760, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 144,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışını Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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