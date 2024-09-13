BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 165,45 puan artarak 9.685,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,16 puan ve yüzde 0,17 artışla 9.537,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.427,25 puanı, en yüksek 9.685,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 artışla 9.685,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 2,93, hizmetler endeksi yüzde 1,48 ve teknoloji endeksi yüzde 3,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 168,65 puan ve yüzde 1,61 kazançla 10.659,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Turkcell ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 578 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 578 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 2 milyon 824 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,7922 lira, satışta 33,9276 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,8746 lira, satışta 34,0104 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1090, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 140,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 72,1 dolardan işlem görüyor.