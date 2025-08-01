BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi

01.08.2025 18:56
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BIST 100 endeksi günü %0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı. İşlem hacmi 102 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 102 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile metal eşya ve makine, en çok kaybettiren yüzde 1,22 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tarım dışı istihdamın 73 bin kişi artarak beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,1'den 4,2'ye yükselmesinin ardından artan resesyon endişeleri değer kayıplarına yol açarken, BIST 100 endeksi ise günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında 45,9 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BOE) Faiz Kararı verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.650 ve 10.550 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Yükseldi - Son Dakika

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