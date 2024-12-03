BIST 100 Endeksi Günlük Yüzde 1,51 Artışla Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günlük Yüzde 1,51 Artışla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık öncülüğünde günü 9.827,23 puandan tamamladı.

03.12.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,51 değer kazanarak 9.827,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,58 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,53 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde de bankacılık endeksi öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) kasımda yıllık yüzde 47,09, aylık yüzde 2,24 arttı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet enflasyonunun aylık yüzde 1,6 ile Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleştiğini ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğiliminin devam ettiğini belirterek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe kat ettiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, yarın yurt içinde fiyat gelişmeleri raporu, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günlük Yüzde 1,51 Artışla Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
01:10 Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı Kiracı, Çıkarılmak İstendiği Evi Yaktı
00:57 İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı
00:47 İsrail, Han Yunus’ta Tahliye Uyarısı Yaptı İsrail, Han Yunus'ta Tahliye Uyarısı Yaptı
00:31 19 ülkeye yeni büyükelçi 19 ülkeye yeni büyükelçi
00:29 ABD’den Ukrayna’ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği ABD'den Ukrayna'ya 725 Milyon Dolarlık Ek Silah ve Teçhizat Desteği
23:53 Hasan Arat’tan Beşiktaş’ta kıyameti kopartacak hamle Hasan Arat'tan Beşiktaş'ta kıyameti kopartacak hamle
23:46 AB: Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını kınıyoruz AB: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını kınıyoruz
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:36 Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu Kayalıklarda yoga yapan Rus oyuncuyu dalgalar yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 19:51:46. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günlük Yüzde 1,51 Artışla Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.