BIST 100 Endeksi Günü 10.082,10'dan Kapattı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü 10.082,10'dan Kapattı

BIST 100 endeksi, güne artışla başlamasına rağmen yüzde 0,05 artışla 10.082,10'dan kapandı.

30.01.2025 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,11 puan artarak 10.082,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 18,38 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.095,36 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.071,86 puanı, en yüksek 10.155,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 10.082,10 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,63 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 11.214,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 790 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 790 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 192 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,04, bileşik getirisi de yüzde 38,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,6960 lira, satışta 35,8391 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,6817 lira, satışta 35,8247 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 153,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü 10.082,10'dan Kapattı - Son Dakika

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