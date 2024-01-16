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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 8.032,17 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle başlayan negatif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı
16.01.2024 - 18:21,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 8.032,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle başlayan negatif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını belirtti.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere'de Avro Bölgesinde enflasyon, Çin'de büyüme, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu, ABD'de, sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanımı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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