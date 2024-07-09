BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kaybederek 10.796,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,50 puan azalırken toplam işlem hacmi 100,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile sigorta, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Öte yandan ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde yarıyıllık Para Politikası Raporu'nu sunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmek için güveni desteklemediğini belirterek, "Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." dedi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri, Çin'de enflasyon, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.