Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,13 puan azalarak 8.843,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,96 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.912,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.843,01, en yüksek 8.939,72 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 8.843,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,70 puan ve yüzde 0,49 kayıpla 9.394,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Astor Enerji ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 38 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 38 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 2 milyon 65 bin 999,50 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,13'ten bileşik getirisi de yüzde 42,96'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,5135 lira, satışta 30,6358 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,4863 lira, satışta 30,6085 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 148,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.