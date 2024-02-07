Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,13 puan azalarak 8.843,01 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 42,96 puan ve yüzde 0,48 artışla 8.912,11 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.843,01, en yüksek 8.939,72 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 8.843,01 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 46,70 puan ve yüzde 0,49 kayıpla 9.394,14 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Astor Enerji ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 38 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 38 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 2 milyon 65 bin 999,50 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,13'ten bileşik getirisi de yüzde 42,96'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,5135 lira, satışta 30,6358 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,4863 lira, satışta 30,6085 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 148,00 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 26,13 Puan Azalarak 8.843,01 Puandan Kapandı - Son Dakika
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