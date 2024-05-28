BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 10.677,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 95,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 6,79 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Japonya'da tüketici güven endeksi, ABD'de Richmond Fed sanayi endeksi, Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.