BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan kapattı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan kapattı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan kapattı. BIST 30 endeksi yüzde 0,42 artışla 13.754,46 puana çıkarken, altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artışla 6 milyon 305 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 61,87 puan artarak 11.023,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,56 puan ve yüzde 0,37 azalışla 10.921,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.843,03 puanı, en yüksek 11.142,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 57,82 puan ve yüzde 0,42 artışla 13.754,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 1,17 ve teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74'ü prim yaptı, 26'sı geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 936 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 936 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 305 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,30, bileşik getirisi yüzde 39,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,8744, satışta 50,0743 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,8478, satışta 50,0476 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1189, sterlin/dolar paritesi 1,3424 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 2,3 azalışla 103,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 artışla 11.023,55 puandan kapattı - Son Dakika
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