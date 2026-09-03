BIST 100 endeksi günü yüzde 0,84 düşüşle 13.932,46 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,84 düşüşle 13.932,46 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi, gün içinde 13.880,89 ile 14.099,34 puan arasında hareket ederek yüzde 0,84 değer kaybıyla 13.932,46 puandan kapandı. Endekste 66 hisse gerilerken, altının ons fiyatı 4 bin 497 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 118,1 puan azalarak 13.932,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,61 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.081,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.880,89 puanı, en yüksek 14.099,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kaybederek 13.932,46 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 31,24 puan ve yüzde 0,19 azalışla 16.298,76 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi yüzde 0,97, teknoloji endeksi yüzde 1,54 ve sanayi endeksi yüzde 1,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 66'sı geriledi, 5'i yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 497 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 497 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 3,3 artışla 6 milyon 927 bin 300 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,34, bileşik getirisi yüzde 39,64 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,1900, satışta 48,3831 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,1737, satışta 48,3668 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1624, sterlin/dolar paritesi 1,3536 ve dolar/yen paritesi 155,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 96,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 endeksi günü yüzde 0,84 düşüşle 13.932,46 puandan tamamladı - Son Dakika

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