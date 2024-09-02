Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %2,82 yükselerek 10.110,18 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi ise 87,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %4,65, holding endeksi %2,84 değer kazandı. Analistler, bu hafta yoğun makroekonomik verilerin gözlemleneceğini ve ABD Merkez Bankası'nın para politikasındaki belirsizliklerin devam ettiğini belirtti. Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi verileri takip edilecek.

02.09.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 10.110,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 276,96 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,65, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,85 ile spor olarak belirlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Yarın veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Değer Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 2,82 Değer Kazandı - Son Dakika
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