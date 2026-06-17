BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarıda Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarıda Düştü

17.06.2026 13:34
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BIST 100 endeksi, günü 14.469,86 puana gerileyerek tamamladı, ilk yarıda yüzde 0,16 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kaybederek 14.469,86 puana çıktı.

Dün 14.493,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 90,09 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.583,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,23 puan ve yüzde 0,16 düşüşle 14.469,86 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.420,94, en yüksek 14.604,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,14, hizmetler endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 65'i geriledi, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 330 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,97, bileşik getirisi yüzde 41,57 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 160,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,3200 liradan, avro 53,9160 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 330 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarıda Düştü - Son Dakika

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