Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kaybederek 8.856,74 puana indi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,64 puan azalışla 8.856,74 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile elektrik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın geri kalanında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini ifade etti.
ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.
Öğleden sonra yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
Bu yıl 29'uncu düzenlenecek Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında sektörü Fuar İzmir'de bir araya getirecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon avroluk yeni finansman desteği verilecek. EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1,5 milyar avro finansman paketi açıklamıştı. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon avro finansman sağlandı. Söz konusu finansman desteği, İller Bankası aracılığıyla belediyelere su, içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve ulaştırma sektörlerinde kullandırılacak.
Mart Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Başkan Büyüksimitci, Türkiye'nin makroekonomik politikadan ve enflasyon ile mücadeleden taviz vermemesi halinde yatırım ikliminin iyileşeceğini ve piyasalara istikrar ve güvenin hakim olacağını belirtti.
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye'deki emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar ve daha fazlasına çıkarılması gerektiğini söyledi. Karadeniz ayrıca, emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesinin seçim öncesinde yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, yerel seçimlere ilişkin olarak da vatandaşların geçim sıkıntısı ve adalet taleplerinin arttığını belirtti.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, diğer kamu çalışanlarının izin yaparken sağlık çalışanlarının çalıştığını ve bu durumun sağlık çalışanları için hak kaybına yol açtığını belirtti. Doğan, sağlık personelinin idari izin nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkat çekti ve bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
MÜSİAD Konya Şubesi, ramazan ayında üyelerinin zekatlarıyla ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmak için geleneksel olarak yaptıkları zimem defteri kapatma işlemini bu yıl da sürdürdü. Konya'nın kenar mahallelerindeki bakkallara ulaşarak borçları tespit eden MÜSİAD, yaklaşık 2 milyon lira tutarında bir miktarı bakkallara ulaştırarak zimem defterini kapatmış oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Türkler ve Payallar Mahalleleri'nde yaşanan hortum sonucu seraları zarar gören 51 üreticiye naylon desteği verdi. Toplamda 51 bin 645 metrekare sera naylonu dağıtımı yapıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,591 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor. Ayçiçeği kilogramı ise 16,431 lira ile 18,00 lira arasında değişiyor.
Niğde'de makine mühendisi çiftin yeraltındaki kayadan oyma depolarda 8-12 derece sıcaklıkta yaklaşık 6 ayda olgunlaştırdığı peynir çeşitleri yabancıların da ilgisini çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Recai Erbişim ve eşi Dilek Erbişim, doğal ortamda fermente edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu öğrenerek Niğde'ye yerleşti ve burada peynir üretmeye başladı. Ürettikleri peynirler, kısa sürede yurt dışından ilgi gördü ve şu anda otel ve restoran gruplarına satış yapıyorlar.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul’daki Kürt seçmenin tercihleri tartışılmaya devam ediyor. Kürt sorununun çözümü için bir araya gelen Akil İnsanlar Heyetinde yer alan isimler, İstanbul seçimleri, DEM Parti tabanının tercihleri ve bu tercihlerin Kürt sorunun yeniden ele alınması konusunda bir etki yaratıp yaratmayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci yazar Etyen Mahçupyan, “İstanbul çok kozmopolit ve İstanbul Kürtleri de buna ayak uydurmuş durumda. Hayat pahalılığı ve AK Parti’nin güvenlikçi politikaları karşısındaki güçlü aday Ekrem İmamoğlu’nu destekleyebileceğini düşünüyorum” dedi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli tohumluk nohut dağıtımı yapılacak. İlçede 51 bin 400 dekar alanda nohut yetiştirildiği belirtilirken, başvuran çiftçilere 150'şer kilogram tohumluk nohut verileceği açıklandı.
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