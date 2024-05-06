BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.268,83 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,06 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.268,83 puana geriledi. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 0,30, mali endeks yüzde 0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 319 dolar olarak belirlendi.

06.05.2024 13:48  Güncelleme: 13:52
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 10.268,83 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,06 puan ve yüzde 0,08 azalışla 10.268,83 puana geriledi. Cuma günü 10.276,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 5,45 puan ve yüzde 0,05 artarak 10.282,33 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.202,03 puanı, en yüksek 10.282,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 0,30, mali endeks yüzde 0,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji, Sasa Polyester Sanayi AŞ., Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 319 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,76, bileşik getirisi yüzde 44,91 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 153,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2880 liradan, avro 34,7830 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 319 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1 artışla 83,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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