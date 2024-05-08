BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybederek 10.256,04 puana indi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,46 puan ve yüzde 0,78 değer kaybıyla 10.256,04 puana geriledi. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,8, sanayi endeksi yüzde 0,7, hizmetler endeksi yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 312 dolar olarak belirlendi.

08.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybederek 10.256,04 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,46 puan ve yüzde 0,78 değer kaybıyla 10.256,04 puana geriledi. Dün 10.336,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,60 puan ve 0,21 artışla 10.358,10 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.247,35 puanı, en yüksek 10.383,25 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,8, sanayi endeksi yüzde 0,7, hizmetler endeksi yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 30'u yükselirken 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 312 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,64, bileşik getirisi yüzde 44,77 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 155,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2580 liradan, avro 34,6860 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 312 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,0 düşüşle 82,0 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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