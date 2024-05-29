BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kaybederek 10.622,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör endeksi yüzde 1,76 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,16 ile bilişim oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

29.05.2024 13:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kaybederek 10.622,83 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,66 puan azalışla 10.622,83 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 2,16 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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