BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 11.090,07 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti. Analistler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, gözlerin TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

23.07.2024 13:11
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 11.090,07 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,68 puan azalışla 11.090,07 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,36 ile bilişim, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para politikası metninden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade edilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını öngördü.

Öğleden sonra ayrıca ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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