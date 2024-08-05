BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.733,35, en yüksek 10.117,77 puanı gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolardan işlem görüyor.

05.08.2024 13:44
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana geriledi.

Cuma gününü 10.473,47 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 423,93 puan ve yüzde 4,05 düşüşle 10.049,54 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.733,35, en yüksek 10.117,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 4,40, hizmet endeksi yüzde 3,66, teknoloji endeksi yüzde 5,31 ve mali endeks yüzde 4,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 2'si yükselirken, 98'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 424 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 142,40 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,3500 liradan, avro 36,5140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 424 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,8 azalışla 75,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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