BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.808,74 puana geriledi. Teknoloji endeksi yükselirken, hizmet ve mali endeksler değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2 bin 461 dolara düştü.

13.08.2024 13:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kaybederek 9.808,74 puana geriledi.

Dün, 9.828,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 13,62 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.842,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,82 puan ve yüzde 0,20 azalışla 9.808,74 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.780,89, en yüksek 9.864,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,87 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, hizmet endeksi yüzde 0,78 ve mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 461 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 147,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5670 liradan, avro 36,6880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 461 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 yükselişle 81,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti - Son Dakika

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