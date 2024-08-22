BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 9.925,08 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.904,62, en yüksek 10.031,07 puanı gördü. Altının ons fiyatı 2 bin 507 dolardan işlem görüyor.

22.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 9.925,08 puana yükseldi.

Dün 9.904,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 74,69 puan ve yüzde 0,75 artışla 9.979,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,29 puan ve yüzde 0,20 artışla 9.925,08 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.904,62, en yüksek 10.031,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmet endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 507 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,59, bileşik getirisi yüzde 42,32 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 145,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9360 liradan, avro 37,9280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 507 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 artışla 76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, istanbul, Ekonomi, Bıst, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:29:01. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement