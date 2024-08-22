BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 9.925,08 puana yükseldi.

Dün 9.904,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 74,69 puan ve yüzde 0,75 artışla 9.979,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,29 puan ve yüzde 0,20 artışla 9.925,08 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.904,62, en yüksek 10.031,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmet endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 507 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,59, bileşik getirisi yüzde 42,32 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3120 ve dolar/yen paritesi 145,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9360 liradan, avro 37,9280 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 507 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 artışla 76 dolardan işlem görüyor.