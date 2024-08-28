BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kazandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,83 puana yükseldi.

Dün 9.748,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,02 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.757,77 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan ve yüzde 0,09 yükselişle 9.757,83 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.735,53, en yüksek 9.836,58 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,07 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,41, hizmet endeksi yüzde 0,24 ve teknoloji endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 510 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,46, bileşik getirisi yüzde 42,16 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3220 ve dolar/yen paritesi 144,30 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0410 liradan, avro 38,1130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 510 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,4 azalışla 77,8 dolardan işlem görüyor.