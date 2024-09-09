BIST 100 Endeksi Gün Ortası Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.782,32 puana yükseldi.

???????Cuma günü, 9.771,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 24,08 puan ve yüzde 0,25 artışla 9.795,24 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan ve yüzde 0,11 artışla 9.782,32 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.750,75, en yüksek 9.838,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 0,55 ve hizmet endeksi yüzde 0,58 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Astor Enerji ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 497 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 143,50 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0790 liradan, avro 37,7170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 2 bin 497 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 71,6 dolardan işlem görüyor.