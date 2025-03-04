BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 azalışla 9.905,15 puana geriledi.

Dün 9.911,07 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,16 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 9.901,91 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,92 puan ve yüzde 0,06 değer kaybıyla 9.905,15 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.889,09, en yüksek 9.958,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,19, hizmetler endeksi yüzde 0,23, mali endeks yüzde 0,05 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,94 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 918 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 149,0 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,4670 liradan, avro 38,3320 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 yükselişle 2 bin 918 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 azalışla 70,5 dolardan işlem görüyor.