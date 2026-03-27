BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düştü

27.03.2026 13:30
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kaybederek 12.639,66 puana geriledi.

Dün 12.727,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 75,92 puan ve yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,40 puan ve yüzde 0,69 düşerek 12.639,66 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.617,43 puanı, en yüksek 12.825,01 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükselirken 80'ü düştü, 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 429 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,66, bileşik getirisi yüzde 43,60 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 44,4600 liradan, avro 51,2540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 artışla 4 bin 429 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,9 primle 103,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı Kimliği şoke etti İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti
Fırtına Deresi’nde endişelendiren görüntü Gerçek ortaya çıktı Fırtına Deresi'nde endişelendiren görüntü! Gerçek ortaya çıktı
Kalkışta korku anları Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı Kalkışta korku anları! Pistte kır kurduna çarpan uçak acil iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu Ünlü kadın futbolcu Alisha Lehmann bu kez korkuttu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:10
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar
11:55
Hande Erçel gözaltında İfade verip, Adli Tıp’a sevk edildi
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:43:08.
