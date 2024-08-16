BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Hafif Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 9.984,46 puana yükseldi.

Dün 9.982,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 58,45 puan ve yüzde 0,59 artışla 10.041,43 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,48 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.984,46 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.936,12 en yüksek 10.055,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,04 ve hizmet endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,48 ve mali endeks yüzde 0,26 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 48'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 463 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 148,70 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,6850 liradan, avro 37,0570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 463 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 azalışla 79,4 dolardan işlem görüyor.