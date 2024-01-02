BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kazanarak 7.570,66 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,48 puan artışla 7.570,66 puan oldu. Toplam işlem hacmi 36,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,52 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,73 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını belirterek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,4'e yükselse de imalat sanayisinde daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.650 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.