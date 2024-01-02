BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kazanarak 7.570,66 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,48 puan arttı. Cuma günü 7.470,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 72,07 puan ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 7.542,25 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.542,25 puanı, en yüksek 7.601,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,83 ve teknoloji endeksi yüzde 3,12, hizmetler endeksi yüzde 1,7 ve sanayi endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 76 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 141,65 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,6970 liradan, avro 32,6780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 76 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,7 yükselişle 78,9 dolardan işlem görüyor.