BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 artışla 8.485,52 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,22 puan arttı. Dün 8.474,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 6,00 puan ve yüzde 0,07 artışla 8.480,29 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.438,83 puanı, en yüksek 8.502,96 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,15 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Sasa Polyester oldu.
Altının ons fiyatı 2040 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,50, bileşik getirisi yüzde 43,41 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 147,70 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3590 liradan, avro 32,8870 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2040 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1 düşüşle 81,6 dolardan işlem görüyor.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?