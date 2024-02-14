BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 artışla 9.024,77 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,77 puan arttı. Dün 8.994,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 20,87 puan ve yüzde 0,23 artışla 9.014,87 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.950,56 puanı, en yüksek 9.036,81 puanı gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,40, mali endeks yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 42'si yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.
Altının ons fiyatı 1991 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,84, bileşik getirisi yüzde 42,61 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 150,7 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,7410 liradan, avro 32,9230 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1991 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 yükselişle 82,4 dolardan işlem görüyor.
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