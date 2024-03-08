Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 9.077,65 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,48 puan arttı. Dün 9.054,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 30,00 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.084,18 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.023,85 puanı, en yüksek 9.133,44 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi ve Koza Altın İşletmeleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 169 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,85, bileşik getirisi yüzde 45,02 seviyesinde.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 147,10 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,9530 liradan, avro 34,9890 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 169 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Bahar Alan, EVOO Dünya Sıralaması'nda son iki yıldır üst üste 4'üncü sırada yer aldıklarını ve bu yıl birincilik hedeflediklerini söyledi. Zeytinyağı üretimine başlamadan önce kurumsal hayatta çalışan Alan, sağlıklı bir yaşam için zeytinyağı ile tanıştı. Nova Vera markasının kurucusu olan Alan, Türkiye'nin en çok ödül alan firması olduklarını ve çocuk zeytinyağı üretiminde de öncü olduklarını belirtti. Ayrıca, Türk zeytinyağlarının kalitesini dünyaya göstermek ve Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturmak gibi hedefleri olduğunu ifade etti. Alan, küresel ısınmanın zeytinyağı fiyatlarını artırdığını ve doğayı korumanın önemine vurgu yaptı.
Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, her hafta bir köyde tarım ve hayvancılık konusunda bilgi vermek için toplantılar düzenliyor. İl Müdürü Mustafa İlmeç, Aydınlar köyünde gerçekleşen toplantıda kurumun çalışmalarını ve projelerini anlattı. Üreticiler de sorunlarını uzmanlara ileterek bilgi aldılar.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,324 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor. Ayçiçeği kilogramı ise 14,620 ile 15,609 lira arasında işlem görüyor.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakkal, firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj-istihdam olanakları hakkında bilgi aldı. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve OSB Müdürü Mevlüt Yaman da eşlik etti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Midas'a verilen cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında aksaklıklar, adres teyidi yapılmadan müşterilere hesap açılması gibi durumlar yer alıyor.
Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Merkez, kadınların iş dünyasındaki başarılarına katkıda bulunmayı ve yeni fırsatlar sunmayı amaçlamaktadır.
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. İşçiler, yapılan görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığını ve hakedişlerini almadıkları sürece eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Sendika başkanı Ahmet Sert, Fernas Şirketi'nin taşeron firmalara ödemelerini yapmadığını belirtti ve işçilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?