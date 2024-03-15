BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

TÜSEDAD Genel Başkanı: Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalarla 150 bin baş hayvan teslim edildi

TÜSEDAD Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile görüşerek yapılan anlaşmalar hakkında bilgi verdi. Solakoğlu, Brezilya ve Uruguay ile yapılan anlaşmalar sonucunda 150 bin baş hayvanın teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki ay Brezilya ile ikinci etap anlaşması yapılacağını ve hedeflenen 600 bin baş hayvanın Mayıs sonuna kadar 150 bininin teslim edilmiş olacağını ifade etti. Solakoğlu ayrıca, et fiyatlarının enflasyon oranında artmaya devam edeceğini ve arz talep dengesi sağlandığında daha uygun fiyattan et tüketilebileceğini söyledi.