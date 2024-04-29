BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 9.997,58 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,96 puan ve yüzde 0,83 değer kazancıyla 9.997,58 oldu. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 342 dolar olarak belirlendi.

29.04.2024 13:59
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??????? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kazanarak 9.997,58 puana çıktı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,96 puan ve yüzde 0,83 değer kazancıyla 9.997,58 oldu. Cuma günü, 9.915,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 76,83 puan ve 0,77 artışla 9.992,45 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.942,14 puanı, en yüksek 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 56'sı yükselirken 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Pegasus ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 342 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,49, bileşik getirisi yüzde 44,59 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3790 liradan, avro 34,7730 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 342 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 düşüşle 87,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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