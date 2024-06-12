BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 10.100,55 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Metal eşya makina sektörü en çok kazandıran, bilişim sektörü ise en çok kaybettiren oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası faiz kararı ve enflasyon verilerinin piyasalar üzerinde etkili olacağını belirtti.

12.06.2024 13:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 10.100,55 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,18 puan artışla 10.100,55 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,86 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren yüzde 1,45 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Son dönemde ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceğine yönelik belirsizliği artırdığını kaydeden analistler, bugün faiz kararının ardından yayımlanacak "nokta grafiği"nin olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları vermesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, ülkede bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Powell'ın açıklamalarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin işaretler aranacağını vurguladı.

Öğleden sonra yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ile Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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