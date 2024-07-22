BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 11.223,72 puana yükseldi. Endeks, gün içinde en düşük 11.119,30 puanı, en yüksek 11.237,57 puanı gördü. Sanayi, hizmet, teknoloji ve mali endeksler de değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.405 dolar olarak belirlendi.

22.07.2024 13:23
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 11.223,72 puana yükseldi.

Cuma günü 11.156,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 26,43 puan ve yüzde 0,24 artışla 11.182,64 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,52 puan ve yüzde 0,61 artışla 11.223,72 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.119,30 puanı, en yüksek 11.237,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,14, hizmet endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 1,27 ve mali endeks yüzde 0,11 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 405 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,42, bileşik getirisi yüzde 42,11 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2930 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0020 liradan, avro 35,9430 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2 bin 405 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 81,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika

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