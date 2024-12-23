Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 9.731,51 puana yükseldi.
Cuma gününü 9.724,50 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 yükselişle 9.756,61 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,01 puan ve yüzde 0,07 artışla 9.731,51 puana çıktı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.716,24, en yüksek 9.778,64 puanı gördü.
Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14, mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,82 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,33 geriledi.
Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı değer kazanırken, 55'i değer kaybetti.
En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Şişecam ve Akbank oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 626 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,51, bileşik getirisi de yüzde 43,41 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0408, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 156,70 düzeyinde bulunuyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,2190 liradan, avro 36,7930 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 626 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,1 düşüşle 72,6 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
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