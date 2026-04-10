BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

10.04.2026 13:25
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 değer kazanarak 13.884,32 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195,32 puan ve yüzde 1,43 artışla 13.884,32 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 90,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,97, holding endeksi ise yüzde 1,55 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen 3,56 ile orman kağıt basım, tek değer kaybeden ise yüzde 0,56 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalması risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere yönelik endişelerin azalmasının etkisiyle günün ilk yarısında pozitif seyretti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

