BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 11.001,00 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,33 puan artarken teknoloji endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 11.001,00 puana yükseldi.

Dün günü 10.961,67 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 40,56 puan ve yüzde 0,37 azalışla 10.921,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,33 puan ve yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.843,03, en yüksek 11.004,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,72, sanayi endeksi yüzde 1,29 ve hizmetler endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,88 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükselirken 23'ü düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 910 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,9910 liradan, avro 55,9870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 3 bin 910 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 artışla 105,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana yükseldi - Son Dakika
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