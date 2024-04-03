BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,75 Azalışla Geriledi

Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına yönelik il genelinde ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yapılan 600'den fazla eğitim ve 40 bin noktada ilaçlama çalışmasıyla mücadelede önemli adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, kış mevsimiyle birlikte yeniden mücadeleye başlanması gerektiğini vurguladı. Kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini ve kış mevsiminde korunaklı alanlara çekildiğini belirten Yılmaz, kışlaklardaki mücadele çalışmalarının yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, ruhsatlı ilaçların kullanımının avantaj sağlayacağını ve samuray arılarının üretiminin artırılacağını da belirtti.