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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 8.017,38 puandan tamamladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,64 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 40 dolar, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise 78,4 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısını Düşüşle Tamamladı
16.01.2024 - 13:17,  Güncelleme: 13:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 azalışla 8.017,38 puandan tamamladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,64 puan azaldı. Dün 8.044,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 19,10 puan ve yüzde 0,24 artışla 8.063,12 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.994,96 puanı, en yüksek 8.090,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,23, sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C)???????, Akbank, Tüpraş ve Turkcell İletişim Hizmetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 40 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,79, bileşik getirisi yüzde 41,36 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 146,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1020 liradan, avro 32,8010 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 değer kazancıyla 78,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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