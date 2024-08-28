BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,83 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

28.08.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,83 puana çıktı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,08 puan artışla 9.757,83 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 30,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile inşaat, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel pay piyasalarında, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri ile cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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