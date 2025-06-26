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Ekonomi

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte
26.06.2025 14:10
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.397,49 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.397,49 puana geriledi.

Dün 9.418,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,32 puan artışla 9.426,84 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 9.397,49 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.381,73, en yüksek 9.464,67 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06 ve sanayi endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,34 ve hizmetler endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken 45'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 340 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,68, bileşik getirisi de yüzde 42,42 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3740 ve dolar/yen paritesi 144,1 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 39,7770 liradan, avro 46,7870 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 340 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 artışla 66,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüşte - Son Dakika

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