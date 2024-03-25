Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,75 artışla 9.270,84 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 159,34 puan arttı. Cuma günü 9.111,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1,77 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.113,27 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.081,48 puanı, en yüksek 9.274,02 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,36, hizmetler endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 168 dolar
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,32, bileşik getirisi yüzde 45,59 seviyesinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 151,40 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1490 liradan, avro 34,8160 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 168 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 85,3 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Sinop'ta ramazan ayıyla birlikte balık satışlarında yüzde 50'ye varan düşüş olduğu bildirildi. Av sezonu öncesi Karadeniz'de balık bolluğu yaşanırken, Sinop'ta denize açılan balıkçılar limana ağları dolu geri dönüyor. Ancak ramazan ayı nedeniyle tüketimde yaşanan azalma, balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Balıkçılar, beklenen ilgiyi göremediklerini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde olan ithalat ürünlerine dair gümrük müşavirliği raporu zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte, gıda ile temas eden ürünlerin ithalatında ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun tespiti büyük önem taşıyor. İthalatçılar, ürünlerin beyan edilen amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda sorumlu tutulmaktadır. Bu düzenleme birçok sektörü ve firmayı etkileyecek niteliktedir.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP'nin tarım politikalarının köylerin düşmesine sebep olduğunu belirterek, tarımsal üretimin küçük aile tipi işletmelerinde sürdürülmesi gerektiğini ve köylere destek verilmesi gerektiğini söyledi. Gürer, yem ve saman fiyatlarının yükselmesi nedeniyle hayvancılığın azaldığını ve tarımsal üretimin tamamen bittiğini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süt Yemi projesi kapsamında Elmalı Yuva Mahallesi'nde 9 yetiştiriciye, yüzde 15'i hibeli 366 çuval yem desteği verdi.
Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle başladı. Forumun açılış töreninde, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı. Forum, katılımcı sayısı, uluslararası konuk sayısı ve foruma heyet gönderen ülke sayısı açısından rekor kırdı. Teması 'Temiz Enerji: Geleceği Birlikte Yaratmak' olan forumda, nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi enerji çözümleri tartışılacak. Ayrıca, küresel nükleer endüstrisinin ve yan endüstrilerin teknolojilerini sergileyeceği bir fuar da düzenlenecek.
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,4 olarak kayıtlara yansırken, Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde işsizlik oranı yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye'deki işsizlik oranlarını paylaştı.
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