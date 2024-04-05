BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,41 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,41 değer kazanarak 9.349,34 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 220,32 puan artışla 9.349,34 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 53,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 2,67 değer kazandı.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.
Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, dün Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceği konusunda uyarmasının ardından pay piyasalarında risk iştahının azaldığını bildirdi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı'nda fiyat ve ürünlerin etiketlerinin olup olmadığına yönelik denetim gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, denetimlerin fahiş fiyatları ve etiket uyumunu kontrol ettiğini belirtti. Denetimlerin devam edeceği vurgulandı.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme Projesi kapsamında çiftçilere nohut, yağlık ayçiçeği, fiğ ve yonca tohumu dağıtıldı. Yaklaşık 1400 dekar atıl kalan tarım arazisinin üretime kazandırılması hedefleniyor. Dağıtım törenine ilçe yöneticileri, kamu temsilcileri ve çiftçiler katıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek.
Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek sektörü yılın ilk iki ayında 4,75 milyar dolar ihracat, 3,15 milyar dolar ithalat yaptı.
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