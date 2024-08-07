BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 değer kazanarak 10.043,04 puana yükseldi.

Dün günü 9.881,23 puandan kapatan BIST 100 endeksi, yeni güne 79,27 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.960,50 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,80 puan ve yüzde 1,64 yükselişle 10.043,04 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.902,19 en yüksek 10.043,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,29, hizmet endeksi yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 1,64 ve mali endeks yüzde 1,43 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 394 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,02, bileşik getirisi yüzde 42,83 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 147,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,5370 liradan, avro 36,6030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 394 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 artışla 77,1 dolardan işlem görüyor.