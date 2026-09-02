BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi - Son Dakika
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BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,10 değer kaybederek 13.930,77 puana indi ve işlem hacmi 71,7 milyar lira oldu. Küresel piyasalardaki negatif seyir ve jeopolitik risklerin etkisiyle tüm sektör endeksleri değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,10 değer kaybederek 13.930,77 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 298,24 puan ve yüzde 2,10 azalışla 13.930,77 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira olarak belirlendi. Bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken en fazla düşüş yüzde 4,13 ile bilişimde oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle negatif seyrediyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi ilk yarıda yüzde 2,10 düşüşle 13.930 puana geriledi - Son Dakika
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