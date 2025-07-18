BIST 100 Endeksi Kapanışta Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,55 puan azalarak 10.336,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,54 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.381,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.334,81 puanı, en yüksek 10.407,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kaybederek 10.336,16 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 20,43 puan ve yüzde 0,18 değer kaybıyla 11.533,35 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,6 azalırken, teknoloji endeksi yüzde 2,43, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 52'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 354,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 354,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 milyon 350 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.2001, satışta 40.3612 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.1733, satışta 40.3342 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 148,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 68,7 dolardan işlem görüyor.